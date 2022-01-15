وزير خارجية ليتوانيا يزور بغداد غداً

2022/01/15 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يزور وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، يوم غد الاحد، العاصمة العراقية بغداد.واشارت وزارة الخارجية العراقية، في دعوة لوسائل الاعلام الى”مؤتمر صحفي بين وزيرها فؤاد حسين ولاندسبيرغيس يوم غد في مقر الوزارة”.يذكر ان وزير الخارجية الليتواني، زار العراق في وقت سابق وبحث ملفات مهمة مع نظيره العراقي.

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