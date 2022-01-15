آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

2022/01/15 | 20:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، السبت، خروج والده من المستشفى، بعد أن سادت حالة من القلق على صحته الأسبوع الماضي، إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

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