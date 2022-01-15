2022/01/15 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أكبر معرض للوحاته المائية حتى تاريخه، يقام في منطقة راقية في لندن، يصف الرسّام الشغوف، الأمير تشارلز، فوائد الفن المرمّم للروح، بأنه "ينقلك إلى بعد آخر".

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