التعليم الاهلي بين الحاجة وفضاء التسليع - يوسف المحسن

2022/01/15 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_المحسن جامعات وكليّات جامعة بأقسام متعدّدة وكليات متخصّصة ومدارس ابتدائية ومتوسطة وإعداديّة ، مؤسّسات علميّة وبحثيّة وتربويّة انسلّت من عباءة وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وفق تشكيل إداري مستحدث وليس بالجديد وهو التعليم الاهلي ، اكتظاظ المؤسسات الحكوميّة وعدم قدرة الكثير منها على تقديم المفردات العلميّة والتربويّة وفقاً لما تعلنه الوزارتان من اهداف كان من بين الاسباب التي ساعدت في رواج واز ......





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