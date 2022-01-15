الولايات المتحدة نفذت 35 الف غارة جوية في العراق وسوريا خلال ست سنوات

2022/01/15 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لمجلة ناشيونال انترست الامريكية ، السبت، ان التحالف الدولي و الولايات المتحدة نفذ 35 الف غارة جوية في العراق وسوريا في العراق وسوريا بحجة محاربة داعش بين اعوام 2014 الى 2020 .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم من تنظيم داعش لم يعد يشكل تهديدا بعد […]

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