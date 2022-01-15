خشان: أمر الاتحادية الولائي يؤكد ان المحكمة فوق كل المؤسسات

2022/01/15 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، ان امر المحكمة الاتحادية الولائي يؤكد انها فوق كل مؤسسات الدولة.وغرد خشان على صفحته في تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”، ان ” طارق حرب بدأ يتحدث عن احتمال الحكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، لكنه يدعي عدم جدوى الدعوى”.واشار الى ان “الحقيقة هي إن الأمر الولائي […]

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