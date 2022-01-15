مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر الأنبار لدعم الحلبوسي

2022/01/15 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

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قدم شيوخ ووجهاء الأنبار التهنئة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وأكدوا وقوفهم مع الحلبوسي ومحافظ المحافظة علي فرحان حميد، في سبيل الارتقاء بمستوى الأمن والإعمار وتقديم الخدمات لأهالي الأنبار، وأشادوا بما قدمه الحلبوسي وحميد من جهود جبارة لخدمة المحافظة.

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