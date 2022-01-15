استبعاد اللاعب علي الحمادي من صفوف المنتخب الوطني

2022/01/15 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيتروفيتش، قرر استبعاد اللاعب.

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