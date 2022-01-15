غداً.. وزير الخارجية الليتواني يصل إلى العاصمة بغداد

2022/01/15 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

يصل وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، غداً الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لقاء ثنائياً سيعقد يوم غد الأحد المُوافِق 2022/1/16 الساعة 10:00 صباحاً في مقرِّ الوزارة؛ وأن "هناك تصريحاً صحفياً لوزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس".

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