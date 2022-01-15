"رأته في ملهى ليلي مع فتاة صغيرة".. شاهدة جديدة قد تمثُل في محاكمة الأمير أندرو

2022/01/15 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب محامو الأميركية التي تتهم الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء عليها جنسيا الاستماع إلى شهادة امرأة تقول إنها رأته في ملهى ليلي بلندن مع "فتاة صغيرة" عند وقوع الأحداث، بحسب وثائق قضائية أميركية.

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