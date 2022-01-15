تفجير كدس للمتفجرات غربي نينوى

2022/01/15 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، تفجير القوات الامنية كدس للمتفجرات غربي محافظة نينوى.وذكر بيان للخلية، تلقته “ايرث نيوز”، انه “بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد مواد تفجير واعتدة وعبوات في قريتي العلكانة التابعة الى […]

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