بمشاركة رابط المصارف.. محافظ البنك يفتتح متحف الإعلام العراقي

2022/01/15 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، اليوم السبت، متحف الاعلام العراقي في مقر شبكة الاعلام، بعد إعادة تأهيله من قبل البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة عبر منحة مالية من صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين".

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وذكر بيان صدر عن البنك، تلقى "ناس" نسخة منه (15 كانون الثاني 2022): إن " حفل الافتتاح حضره رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، ورئيس مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، ورئيس الشبكة نبيل جاسم بالإضافة إلى نخبة من الفنانين والإعلاميين العراقيين".

وقال غالب – وفق البيان -: إن "أهمية هذا المتحف تنبع من حفظ تاريخ الاعلام العراقي الذي يعد من الأقدم في المنطقة" مؤكدا "أننا كعراقيين نفتخر بان اوائل الصحف والتلفزيونات العربية انشات في بلادنا، وهذا ما حفزنا لدعم متحف الاعلام العراقي، الذي يوثق مسيرة الاعلام العراقي بكافة صنوفه من الصحافة والتلفزيون والإذاعة فضلا عن الأشخاص الذين عملوا في هذا الحقل ولهم مسيرة مميزة فيه".

وقدم المحافظ، "التهنئة إلى العاملين في حقل الاعلام، بمناسبة انجاز هذا المتحف الذي هو الأول من نوعه في المنطقة".

وأكد أن "البنك المركزي العراقي يقدم الدعم الكامل للاعلام العراقي وان صندوق المبادرات المجتمعية مستمر في دعم الفعاليات التي تخدم المجتمع العراقي، بما فيها قطاع الاعلام".

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