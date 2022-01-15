بالوثيقة.. رصد مخالفات بمشاريع يمولها صندوق الاعمار في ديالى

2022/01/15 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حصلت المعلومة على وثيقة رسمية صادرة عن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي يرصد من خلالها مخالفات كبيرة في مشاريع تمول بمبالغ مالية كبيرة من صندوق الاعمار مع الدعوة لفتح تحقيق موسع لتفادي هدر المال العام.

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