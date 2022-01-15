2022/01/15 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9O73P8CJ0z8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات غاضبة تقطع الطرق بالإطارات المحترقة للمطالبة بـ"الخدمات") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات غاضبة تقطع الطرق بالإطارات المحترقة للمطالبة بـ"الخدمات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).