2022/01/15 | 21:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ReYQy7Eb_CU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. تظاهرة لمنتسبي وزارة الداخلية من حملة شهادة الدبلوم للمطالبة بتحويلهم لوظائف مدنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف.. تظاهرة لمنتسبي وزارة الداخلية من حملة شهادة الدبلوم للمطالبة بتحويلهم لوظائف مدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).