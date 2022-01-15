شاهد.. قائد جرافة في حالة هياج غامضة يدمر سيارات قبل مقتله على يد الشرطة

2022/01/15 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر شاب سيارات وممتلكات خلال قيادته جرافة عندما كان في حالة هياج على ما يبدو، وذلك قبل أن تطلق الشرطة الأمريكية النار عليه وترديه قتيلا، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

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