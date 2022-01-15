لاعب المنتخب الوطني يخوض تجربة احترافية في اسبانيا

2022/01/15 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تلقى متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي زاخو بكرة القدم ياسر قاسم، عرضاً احترافياً من احد الاندية الاسبانية.وقال مشرف فريق الكرة بنادي زاخو طه زاخولي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعب فريقنا لكرة القدم ياسر قاسم تلقى عرضاً احترافياً من فريق ينشط في دوري الدرجة الثانية الاسباني”.واضاف “نحن بدورنا نعمل على مساعدة […]

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