القبض على متهم بقضايا المخدرات في صلاح الدين

2022/01/15 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم السبت، القبض على متهم وفق احكام المادة 28 مخدرات في صلاح الدين.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، “تمكنت مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت من القاء القبض على احد المتهمين، صادر بحقه امر قبض وفق المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات”.[…]

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