مستشار الكاظمي يوضح مصير موازنة 2022 ومسار الورقة البيضاء

2022/01/15 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مصير موزانة 2022 ومسار الورقة البيضاء.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء دستور اقتصادي والذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة".وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تحتاج الى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي ولأول مرة يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".واستبعد أن "تقوم الحكومة القادمة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها او تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح". وحول مصير موازنة 2022 أوضح صالح، أن "الموازنة تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها وأعتقد أن أول مشروع سوف يدرسه برلمان العراق الجديد هو الموازنة".وتابع أن "الموازنة الان لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات التشريعية والتنفيذية لإرسالها إلى البرلمان"، مؤكدا أن "الرؤية موجودة والحكومة القادمة سوف تدرسها والبرلمان القادم سيضع رؤيته بموجب الدستور".وكشفت وزارة التخطيط، في الأول من تشرين الثاني الماضي، عن ملامح موازنة عام 2022.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموازنة العامة للعام 2022 فيها نقاط ايجابية منها توحيد رسوم الجمارك والعمل على اعداد موازنة استثمارية لـ (3) سنوات وليس لسنة واحدة لضمان استمرار المشاريع".وتابع، أن "الموازنة تضمنت ايضا معالجة العجز الذي قد يحصل في حال اقرارها، من خلال اعداد موازنة تكون غير معتمدة على القدر الكبير من النفط لكون اسعار النفط متغيرة عادة".

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