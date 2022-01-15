"عواقب سريعة ووخيمة".. واشنطن تنسق خيارات الاستجابة لروسيا  

2022/01/15 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التنسيق للرد على "التعزيزات العسكرية الروسية المقلقة للغاية" في أوكرانيا وبالقرب منها.

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