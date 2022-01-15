2022/01/15 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، قرب عودة مشروع بسماية السكني، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق حزمة من المشاريع في 5 محافظات.
وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سالار محمد أمين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هناك زيادة في الطلب على المشاريع السكنية وهناك عدد كبير من المواطنين استفادوا من مبادرة البنك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تكشف عن مشاريع سكنية في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سالار محمد أمين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هناك زيادة في الطلب على المشاريع السكنية وهناك عدد كبير من المواطنين استفادوا من مبادرة البنك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تكشف عن مشاريع سكنية في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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