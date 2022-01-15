2022/01/15 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، قرب عودة مشروع بسماية السكني، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق حزمة من المشاريع في 5 محافظات.وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سالار محمد أمين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هناك زيادة في الطلب على المشاريع السكنية وهناك عدد كبير من المواطنين استفادوا من مبادرة البنك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تكشف عن مشاريع سكنية في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تكشف عن مشاريع سكنية في 5 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).