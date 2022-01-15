2022/01/15 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، أن الشركات المتلكئة، منحت ست أشهر لتقديم انجازاتها أو مواجهة عقوبات صارمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، خلال حوار أجرته معه، الزميلة ختام الغراوي، تابعه "ناس" (15 كانون الثاني 2022): إن "الشركات المنفذة والمتلكئة في القطاع الخاص، منحت 6 أشهر، على أن يقدموا إنجازاتهم ويأخذوا مستحقاتهم"، مضيفاً أنه "في حال تم العكس يتم أخذ المبالغ التي سلمت لهم سابقا ويسحب العمل ويحالون إلى لائحة سوداء ويحرموا من العمل داخل العراق إضافة للتبعات القانونية الأخرى".

وتابع، أنه "خلال الـ 6 الأشهر التي مضت، تسلمنا 100 مدرسة، واليوم تسلمنا 14 مدرسة أخرى في ذي قار، ضمن بعض المشاريع المتلكئة".

وأشار مجيد إلى أن "العديد من المشاريع المتلكئة، التي وصلت نسبة الانجاز فيها 25 في المئة، تم انجازها"، مبيناً "وجود خطة حكومية لإدراج ثلاثة آلاف مدرسة خلال العام 2022".

وقال مجيد: إن "هناك مشروعا لتأهيل وتطوير مدينة الصدر، بشكل مشابه لمدينة بسماية، خارج حدود المدينة، يضم 90 الف وحدة سكنية بكل ملحقاتها الحيوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء إنذاراً ’صارما’ للشركات المتلكئة: الإنجاز أو حزمة عقوبات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء إنذاراً ’صارما’ للشركات المتلكئة: الإنجاز أو حزمة عقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).