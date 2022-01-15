حقيقة زيادة أعداد القوات التركية في العراق

2022/01/15 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت، زيادة أعداد عناصر القوات التركية المتواجدة في القواعد العسكرية في العراق.

وقال سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد زيادة الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية المختلفة ومنها قاعدة بعشيقة للجيش التركي، ماتزال الأعداد للقوات التركية نفسها ولم تتزايد".

وأضاف أنه "تم زيادة الإجراءات الأمنية وتشديد المراقبة عبر الأبراج المنصوبة على جبل بعشيقة، وكذلك منع دخول الأفراد لوحدهم، ولا يتم عبر دورية مشتركة و تصل لهم الإمدادات عن طريق طائرة تهبط في محيط القاعدة".

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