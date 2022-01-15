اعلان حالة الطوارئ في الاردن لهذا السبب

2022/01/15 | 21:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، اليوم السبت، حالة الطوارئ القصوى في محافظات الشمال والوسط، بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة.وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية والتعاون التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.وأكدت الوزارة على […]

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