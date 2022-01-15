حزب الله وحركة أمل ينهيان مقاطعة الحكومة بسبب التحقيق في انفجار ميناء بيروت

2022/01/15 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الأحزاب الشيعية الرئيسية في لبنان مقاطعة استمرت ثلاثة أشهر لحكومة البلاد، مُنهية بذلك جمودًا بشأن تحقيق الانفجار في بيروت، حسب بيان لحزب الله وحليفه السياسي الرئيسي حركة أمل، السبت.

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