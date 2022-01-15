شرطة بغداد تحظر تجوال الدراجات النارية من 12 ليلاً

2022/01/15 | 21:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصدرت قيادة شرطة العاصمة بغداد، السبت، توجيها بمنع سير الدراجات النارية من الساعة 12 ليلاً ولغاية الساعة الـ5 فجراً.وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تقرر منع سير الدراجات النارية من الساعة 12 ليلاً ولغاية الساعة الخماسة فجراً، وفي أوقات النهار يمنع منعاً باتاً استخدام الدراجة من قبل أكثر من شخص”.وأضافت، […]

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