2022/01/15 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: امرأة ميسانية تعاني “الفقر” وتدعو لنقلها الى دار المسنين

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