تعرف على مسببات آلام الرقبة

2022/01/15 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن اعتبار آلام الرقبة شائعة نسبيا، وفي الواقع، العديد من أسباب آلام الرقبة ليست خطيرة، ورغم ذلك، فإن هذا لا يعني عدم القلق بشأنها.ويقول الدكتور مايكل بي ستوف، جراح العظام في مركز UMass Memorial الطبي، إن المشكلات المتعلقة بالعضلات والتهاب المفاصل هي السبب الشائع لآلام الرقبة.وللمساعدة في تحديد السبب، تحتاج أولا […]

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