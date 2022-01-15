2022/01/15 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان امرأة اقدمت على الانتحار باضرام النار على نفسها في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، “في حالة ثالثة من نوعها خلال ساعات، اقدمت المدعوة (ف.ع) على حرق نفسها ضمن منطقة الشيخ معروف وسط بغداد بدافع الانتحار”.واضاف “ما اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة و فارقت الحياة”.[…]

ظهرت المقالة في حالة متكررة خلال ساعات..



امرأة تنتحر حرقا في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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