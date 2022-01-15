نائب عن البصرة يكشف عن فتح النزاهة ملف بيع النفط الاسود للشركات الكردية

2022/01/15 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن النائب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند، اليوم السبت، فتح هيئة النزاهة ملف بيع النفط الاسود للشركات الكردية.وقال سند، في بيان تلقته “أيرث نيوز”، ان “الوزير كان قد وجه سومو ببيع النفط الاسود للشركات الكُردية مطروح مصافي الشمال، رغم أنه في عام 2019 المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتقرير ديوان الرقابة المالية […]

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