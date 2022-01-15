المستشار المالي للكاظمي يتوقع أول مشروع سيناقشه البرلمان الجديد

2022/01/15 | 22:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن أول مشروع سوف يدرسه البرلمان في دورته الخامسة هو موزانة 2022.

قال مظهر محمد صالح إنّ موازنة 2022 الآن لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات التشريعية والتنفيذية لإرسالها إلى البرلمان

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الورقة البيضاء دستور اقتصادي والذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلًا لا بد أن يحترم ما جاء في الورقة".

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وأشار إلى أنّ "الورقة البيضاء تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي ولأول مرة يصبح فهما ومعتقدًا بأن يتمّ إصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".

واستبعد أن "تقوم الحكومة القادمة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها أو تضيف سياسات أخرى لأنها تأسست بشكل صحيح".

وحول مصير موازنة 2022 أوضح صالح، أنّ "الموازنة تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها وأعتقد أن أول مشروع سوف يدرسه برلمان العراق الجديد هو الموازنة".

وتابع أنّ "الموازنة الآن لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات التشريعية والتنفيذية لإرسالها إلى البرلمان"، مؤكدًا أنّ "الرؤية موجودة والحكومة القادمة سوف تدرسها والبرلمان القادم سيضع رؤيته بموجب الدستور".

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