الجامعة العربية تنعى السفير قيس العزاوي

2022/01/15 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، السفير قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، الذي وافته المنية بعد صراعٍ مع المرض.

وقدم أبو الغيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "التعازي لأسرة الفقيد، باسم الأمانة العامة للجامعة وجميع العاملين فيها"، مؤكداً أن "السفير العزاوي كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، وأنه مزج بين العمل السياسي والأكاديمي فأجاد وترك بصمة في كل مجال".

وأضاف، أن "فترة عمل الراحل الكبير في الجامعة العربية، كشفت عن حس عربي صادق والتزام بالقضايا العربية والعمل العربي المشترك صاحب العزاوي عبر مسيرته المهنية والأكاديمية"، داعياً "المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

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