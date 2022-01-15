2022/01/15 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم التحديات أمام الأطفال الموهوبين وعائلاتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأطفال ومواهبهم في كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأطفال ومواهبهم في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).