الحشد الشعبي يؤمن 300 كم من طرق ديالى

2022/01/15 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الحشد الشعبي، السبت، تامينه 300كم من الطرق في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مفارز الحشد الشعبي تؤمن حاليا اكثر من 300 كم من الطرق في 10 قواطع مهمة في ديالى ومحيطها بينها 50كم من طريق كركوك- بغداد بالتنسيق مع قيادة محور الشمال للحشد […]

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