انتحار فتاتين في محافظة ديالى

2022/01/15 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة ديالى، السبت، انتحار فتاتين، إحداهما في قضاء الخالص، والأخرى في خانقين.

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وقال مصدر أمني، لـ "ناس" (15 كانون الثاني 2022): إن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، (طالبة)، أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها".

وفي حادث منفصل، أنهت فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، حياتها، عبر شنق نفسها، وذلك لأسباب مجهولة.

وأكد أن "الفتاة من سكان خانقين، تسكن ناحية قره تبة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

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