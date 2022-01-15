بالصور: حادث بين عجلتين على طريق بغداد الديوانية

2022/01/15 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بان حادث سير مروع وقع اليوم بين عجلتين على طريق بغداد الديوانية.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “حادثا بين عجلتين وقع اليوم على طريق بغداد الديوانية وادى الى اصابة شخصين”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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