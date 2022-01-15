الرؤية موجودة وسيدرسها البرلمان.. الورقة التي رفعت الدولار ما مدى إلغائها؟

2022/01/15 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، مصير موزانة 2022 ومسار الورقة البيضاء.وقال صالح، بحسب الإعلام الرسمي، إن "الورقة البيضاء دستور اقتصادي والذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة".وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تحتاج الى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي ولأول مرة يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".واستبعد أن "تقوم الحكومة القادمة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها او تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح". وحول مصير موازنة 2022 أوضح صالح، أن "الموازنة تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها وأعتقد أن أول مشروع سوف يدرسه برلمان العراق الجديد هو الموازنة".وتابع أن "الموازنة الان لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات التشريعية والتنفيذية لإرسالها إلى البرلمان"، مؤكدا أن "الرؤية موجودة والحكومة القادمة سوف تدرسها والبرلمان القادم سيضع رؤيته بموجب الدستور".

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