سكك حديد العراق تصدر بياناً حول مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها

2022/01/15 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت ادارة سكك حديد العراق، اليوم السبت، بياناً حول مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في الوقت الذي نسعى فيه للتوصل الى حلحلة مشكلة تمليك الاراضي لموظفيها وقد خولنا موظفي الشركة المتمثلة بالقسم القانوني والاملاك والعقارات وممثلين من بعض المستفيدين من هذه الاراضي بمراجعة الدوائر ذات العلاقة بما فيها وزارة النقل لايجاد الحلول المناسبة لغرض التمليك لمستحقيها حسب الضوابط والتعليمات".

وأكدت أنها "لم تقف مكتوفة الايدي لحسم هذا الملف وتقوم بدور اساسي لتذليل الصعوبات ومنها تقديم تسعة محاضر الى الوزارة لغرض المصادقة لانهاء هذا الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه".

وأوضحت أن "هذه الشركة كانت المتصدي لكل قرار مجحف لايلبي طموح موظفيها من الموظفين الحاليين والمتقاعدين المستفيدين من ابناء السكك، لاسيما و الشركة اعطت الدعم المعنوي بتشكيل لجان من الدائرة والمستفيدين بمراجعة اي دائرة معنية وبموجب كتب رسمية موقعة من السكك لحلحلة هذا الموضوع ولازالت الشركة مصرة على ايجاد الحلول لصالح المستفيدين من هذه الاراضي".

وتابعت: "نود اعلام الجميع بان ادارة السكك لايمكن ان تفرط بحقوق موظفيها وعدم شمول الأراضي المخصصة بأي مشروع ضمن مشاريع السكك الحالية أو المستقبلية لحين حسم موضوع التمليك، ولكن ما تتأسف له ادارة الشركة بقيام البعض بإطلاق ادعائات ليس لها اي صحة الغرض منها التهجم على الشركة وادارتها والتوعد بالحلول العشائرية وهنا سنضطر باقامة الدعوى القضائية على كل من يسئ الى هذه الشركة العريقة ومسؤوليها".

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