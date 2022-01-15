حكومة كركوك تلزم مراجعي دوائرها الرسمية بإبراز بطاقة لقاح كورونا

2022/01/15 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اصدرت حكومة كركوك المحلية، اليوم السبت، قرارا الزمت به مراجعي دوائرها الرسمية بسبب جائحة كورونا.وقالت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “التزاما بقرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية ،ودعما لجهود ابطال الصحة ،والمساهمة في الحد من انتشار كورونا ،سيتم اعتبارا من يوم غدا الاحد الموافق 16/كانون الثاني /2022، التأكيد …

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