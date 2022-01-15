الاستثمار تكشف عن حزمة مشاريع سكنية في 5 محافظات

2022/01/15 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم السبت، قرب عودة مشروع بسماية السكني، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق حزمة من المشاريع في 5 محافظات.وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سالار محمد أمين في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك زيادة في الطلب على المشاريع السكنية وهناك عدد كبير من المواطنين استفادوا من مبادرة البنك المركزي …

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