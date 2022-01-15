التخطيط تعلن إنجاز 58 مدرسة ضمن المشروع رقم (1)

2022/01/15 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت وزارة التخطيط، السبت، تقدما في إنجاز المشاريع الاستثمارية خلال العام 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريج صحفي إن “العام 2021 شهد ولأول مرة، منذ 2003، موازنة استثمارية بلغت نسبة الإنجاز فيها 98 في المئة”، مؤكداً أن هذا الامر يعد “مؤشرا على وجود حركة عمرانية في عموم العراق …

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