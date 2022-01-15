الزوراء يشكو حكم مباراته أمام النجف لدى اتحاد الكرة

2022/01/15 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت ادارة نادي الزوراء الرياضي، التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم الدولي واثق محمد لدى الاتحاد العراقي بكرة القدم.وذكرت إدارةُ النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئةُ الإداريّةِ لنادي الزوراءِ الرياضيّ، عبرت عن استيائِها الشديدِ على ما حصلَ في مباراةِ الفريقِ أمام النجفِ مساء اليوم السبت ضمن مبارياتِ الجولةِ التاسعةِ عشرة، من […]

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