2022/01/15 | 22:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WKORi8NhHh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء:عمار العلي السليمان وميثم العبيدي وعلي السلامة والفنان جمعة الجبوري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء:عمار العلي السليمان وميثم العبيدي وعلي السلامة والفنان جمعة الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).