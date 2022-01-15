كلاغاصي: امريكا راعية للإرهاب في العراق وسوريا 

2022/01/15 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … عد المحلل السياسي والامني السوري، ميشيل كلاغاصي، السبت، امريكا الراعي الرسمي للتنظيمات الارهابية في العراق وسوريا، مشيرا الى ان، واشنطن تمتلك خلايا ارهابية في مختلف دول العالم، تعمل على تنفيذ اجنداتها الاقليمية والدولية.وقال كلاغاصي في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه “لا يمكن التكهن حول طبيعة الصراع الأمريكي الداخلي الذي دفع صحيفة نيويورك تايمز […]

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