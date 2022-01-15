2022/01/15 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يجدّد مساندته للبنان في تخطي أزماته بغداد – الزمان جدد العراق امس، موقفه المساند للشعب اللبناني في تخطي ازماته.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ،جرى خلال تأكيد التنسيق الامني المستمر والتعاون المشترك بين البلدين)، وجدد الاعرجي (موقف القيادة العراقية المساند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجدّد مساندته للبنان في تخطي أزماته) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجدّد مساندته للبنان في تخطي أزماته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).