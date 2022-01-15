2022/01/15 | 22:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة : لا إجراء يعطي مناعة ضد كورونا سوى الوقاية بغداد- ياسين ياس استغربت وزارة الصحة امس ، تجاهل المواطنين لاجراءات السلامة من فايروس كورونا ، وانخفاض مستوى تلقي اللقاحات الماضادة بعد مرور مدة ليست بالقليلة على ظهور الوباء.
وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (للكمامة دور فعال في الحد من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : لا إجراء يعطي مناعة ضد كورونا سوى الوقاية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (للكمامة دور فعال في الحد من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : لا إجراء يعطي مناعة ضد كورونا سوى الوقاية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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