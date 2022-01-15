2022/01/15 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : لا إجراء يعطي مناعة ضد كورونا سوى الوقاية بغداد- ياسين ياس استغربت وزارة الصحة امس ، تجاهل المواطنين لاجراءات السلامة من فايروس كورونا ، وانخفاض مستوى تلقي اللقاحات الماضادة بعد مرور مدة ليست بالقليلة على ظهور الوباء.وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (للكمامة دور فعال في الحد من […]

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