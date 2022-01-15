2022/01/15 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهرين يمنح تسهيلات مصرفية لأغراض السكن بغداد – الزمان كشف مصرف النهرين الاسلامي التابع لوزارة المالية عن صدور تعليمات جديدة بشأن تمويل شراء واحدات سكنية لموظفي دوائر الدولة.وقالت مديرة قسم الدراسات بالمصرف لمى عبد العزيز مصطفى في بيان تابعته (الزمان) امس ان (التعليمات تتضمن تمويل شراء وحدات سكنية جاهزة او شراء وحدات داخل المجمعات […]

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