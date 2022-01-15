السيد الصدر يستقبل العامري في الحنانة

2022/01/15 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعاستقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السيد الصدر استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف – الحنانة".

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