شرطة بغداد تمنع سير الدراجات النارية من 12 ليلاً وحتى الفجر

2022/01/15 | 22:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت قيادة شرطة بغداد، السبت، بمنع سير الدراجات النارية من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 5 فجراً.وذكر اعلام القيادة في بيان،، انه :”في اوقات النهار يمنع منعا باتاً استقلال الدراجة من قبل اكثر من شخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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