مبادرات شبابية لإنهاء العشوائيات

2022/01/15 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولات شبابية لإيواء الفقراء وإنهاء العشوائيات

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